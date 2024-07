F1 | Libere Silverstone, Hulkenberg in grande spolvero con l’ultimo aggiornamento della Haas

F1 Haas GP Silverstone – Nico Hulkenberg in grande spolvero nella prima giornata di libere valide per il Gran Premio di Gran Bretagna, 12° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Con gli ultimi aggiornamenti tecnici installati sulla VF-24, il tedesco è riuscito a chiudere la giornata di ieri con il quarto tempo, rivelandosi veloce e competitivo in ogni condizione di utilizzo del pacchetto. Una situazione interessante che la compagine statunitense spera di confermare anche nel prosieguo di questo fine settimana.

Più in difficoltà Kevin Magnussen, visto che nelle prime libere ha dovuto cedere il passo a Oliver Bearman (14°). Il danese (20°) non ha trovato fin da subito il giusto feeling con la vettura, ma è pronto a compiere dei passi in avanti già nelle FP3 in programma nel primo pomeriggio.

Hulkenberg subito in forma con la Haas

“È stato un bel venerdì. Al mattino abbiamo provato la vettura con le specifiche precedenti e durante la pausa il team ha effettuato l’aggiornamento in vista delle FP2. Ci sono sicuramente alcune differenze e il feeling mi è sembrato positivo fin dall’inizio. Ovviamente, però, c’è ancora altro da guardare e ottimizzare. Potrebbe essere un fine settimana impegnativo a causa del tempo. Probabilmente pioverà e dobbiamo essere preparati. Mi piace molto questa pista sull’asciutto, anche grazie alla velocità che riusciamo ad esprimere, ma sono pronto ad affrontare tutte le situazioni. La prenderemo come verrà”.

Magnussen cerca il miglior feeling

“Ho saltato le FP1 e quindi non sono riuscito a trovare subito il ritmo con la vettura. Nelle libere 3 spero di accumulare un maggiore chilometraggio per perfezionare ciò che oggi non ha funzionato. Ho avuto modo di provare la macchina sul bagnato alla fine della sessione, mentre mi dirigevo sulla griglia per la prova di partenza, e devo ammettere che non mi è dispiaciuta. Non mi dispiacerebbe la pioggia, anche se Nico è sembrato piuttosto veloce anche sull’asciutto. Vedremo, sicuramente dovremo farci trovare pronti e preparati”.

Bearman gira nelle prime libere

“E’ stata una buona sessione in una delle mie piste preferite in calendario. Ci sono stati aspetti positivi da raccogliere e analizzare, anche in virtù nel nuovo pacchetto di evoluzioni installato in vettura. Abbiamo potuto verificarlo, offrendo quindi i primi riscontri ai ragazzi. Sono contento che la sessione sia andata bene e auguro alla squadra buona fortuna per questo fine settimana”.