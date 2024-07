Formula 1 | Alpine, Ocon in top 10 nelle libere in Belgio

Giornata cruciale quella di ieri per l’Alpine. Non parliamo ovviamente delle prestazioni in pista su due sessioni di prove libere, ma ovviamente dell’annuncio del team principal Bruno Famin, il quale essendo legato a Renault, lascerà la squadra entro agosto. Segnale importante del quasi ufficiale passaggio ai motori Mercedes a partire probabilmente già dalla prossima stagione. Sul tracciato di Spa invece, Ocon ha chiuso la giornata in settima posizione, nonostante qualche problema in mattinata, mentre Gasly non è riuscito ad andare oltre il quindicesimo posto, con gli aggiornamenti montati sulla A524 ancora da assimilare al meglio dalla monoposto vestita di rosso, vista la livrea speciale dedicata al film Marvel Deadpool & Wolverine.

“Nella prima sessione, sfortunatamente, abbiamo avuto una perdita d’acqua sulla mia auto e che ha interrotto la sessione in anticipo per quanto mi riguarda – ha detto Ocon. Nelle prove libere 2 del pomeriggio siamo riusciti a seguire il nostro programma e a completare giri importanti. Con poco carburante sono riuscito a fare un buon tempo, ma sembra che i long run abbiano bisogno di un po’ di lavoro, soprattutto sulla gestione degli pneumatici. Siamo riusciti a ottenere molte informazioni su entrambe le vetture, e ora sarà importante esaminarle per vedere cosa funziona di più e meno, così da apportare le modifiche necessarie prima delle qualifiche”.

“È sempre un mix di emozioni tornare a correre a Spa-Francorchamps, parliamo di un circuito davvero unico – ha affermato Gasly. Adoro guidare una vettura di Formula 1 qui, è tra i miei tracciati preferiti in assoluto. Abbiamo alcuni aggiornamenti questo fine settimana, quindi è importante per noi farli funzionare così da aiutarci a capire qualcosa in più sulle prestazioni. Le Prove libere 1 sono andate bene, ma abbiamo avuto un paio di piccoli problemi nella seconda sessione, le quali hanno probabilmente nascosto la nostra reale prestazione. Ci sono molti dati da analizzare, alcuni confronti da fare con l’altra macchina prima di domani, ma siamo pronti per una giornata impegnativa in pista”.