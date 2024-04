F1 | Sauber, Zhou: “Sono felice di questi risultati davanti ai miei tifosi”

Shangai – Ottimo venerdì per la Sauber, che piazza entrambe le vetture tra i primi dieci nella prima qualifica del weekend. Valtteri Bottas è nono, con al seguito l’idolo di casa Zhou Guanyu, al debutto davanti ai suoi tifosi. Entrambi i piloti si sono rivelati competitivi in tutte le session di qualifica e riuscendo a passare il taglio anche con l’inizio della pioggia. Le performance lasciano presupporre che Bottas e Zhou possano giocarsela anche sull’asciutto e per questo si punta tutto sulla Sprint Race: conquistare punti sarà difficile, ma la sessione sarà fondamentale per prepararsi alla gara di domenica.

Bottas: “Saremmo stati comunque davanti nonostante le pioggia”

“E’ stata una grande giornata per la squadra: entrambe la vetture sono tra i primi dieci, è così che voglio cominciare il weekend. Le condizioni sono cambiate durante la sessione, non è mai facile gestirle, ma è rassicurante sapere che saremmo stati comunque davanti nonostante le pioggia. Sono sinceramente felice per Zhou e i fan cinesi, entrare in Q3 a casa tua è davvero speciale – continua Bottas – è difficile giudicare il passo dei nostri avversari dopo una sola sessione, specialmente con l’evoluzione della pista, ma daremo tutto domani. La squadra ha fatto un grande lavoro e, con un piccolo aiuto da parte dei tifosi cinesi, vogliamo lottare per i punti per la sprint e fare bene anche in qualifica, magari ripetendo questi risultati”.

Zhou: “Sono felice di questi risultati davanti ai miei tifosi”

“E’ bello tornare in Q3. Miglioravo ad ogni giro, dalla Q1 fino al Q2: c’era davvero tanto potenziale nella vettura, ma alla fine, con la pioggia in Q3, avevamo un solo tentativo. Mi sono concentrato al massimo, anche se tutti faticavano con l’aderenza. Sono comunque felice, abbiamo due vetture in Q3 e i tifosi sono stati sensazionali: non vedo l’ora di vedere cosa ci riserverà il resto del weekend. Domani i punti si assegnano solo ai primi otto, ma procediamo un passo alla volta: domani daremo tutto, e tutto può accadere. Lotteremo con i grandi, stavolta, ma abbiamo una chance e ce la giocheremo”.