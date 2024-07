Formula 1 | Bottas avverte Leclerc sulla sfida con Hamilton: “Gli darà filo da torcere”

Formula 1 Bottas Leclerc – Ospite del podcast “Nailing the Apex”, Valtteri Bottas è stato interpellato sulla coppia che la Ferrari schiererà a partire dal mondiale 2025 di Formula 1, ovvero quella formata da Lewis Hamilton e Charles Leclerc, evidenziando come l’inglese si rivelerà un osso parecchio duro per il monegasco.

Benché Leclerc potrà solo imparare dall’esperienza e dal talento del suo futuro compagno di scuderia, l’aspettativa di Hamilton a Maranello sarà quella di arrivare al successo, ragion per cui cercherà di imporre il proprio ritmo alla squadra fin dalle prime uscite in pista. Una condizione che ovviamente dovrà portare l’attuale pilota della Rossa non solo a dare il massimo, ma anche a ridurre al minimo le sbavature. Una condizione necessaria se vorrà giocarsela alla pari con il sette volte iridato. Bottas, ricordiamo, ha lavorato con Hamilton dal 2017 al 2021, ottenendo grandi risultati e vittorie con la Mercedes.

Bottas sulla coppia Hamilton-Leclerc

“Sono certo che Charles avrà molto rispetto per Lewis. Parliamo di una persona gentile e che può rivelarsi un ottimo compagno di squadra. Non ho dubbi che porterà molto al team in termini di velocità, esperienza e team-working. Charles imparerà da Lewis, sotto tutti i punti di vista. Per quanto riguarda la rivalità in pista, Charles è un pilota ormai di grande esperienza e saprà come gestire al meglio questa situazione. Non sento di dovergli dare alcun consiglio. Penso che saranno dei buoni compagni di squadra, anche se Hamilton gli darà del filo da torcere”.