F1 | Todt: “Ferrari con Hamilton da 9, ma potrebbe non bastare per il titolo”

F1 Todt Ferrari – L’arrivo di Lewis Hamilton a Maranello potrebbe non bastare alla Ferrari per il raggiungimento dell’obiettivo titolo mondiale, parola di Jean Todt. Intervistato dalla testata tedesca Bild, l’ex Presidente della FIA ha voluto analizzare le mosse di mercato che la Rossa sta portando avanti per il 2025, precisando come l’arrivo dell’inglese offrirà un boost importante ai target che il team sarà costretto ad imporsi il medio e lungo periodo.

Nonostante questo, però, per la conquista del Campionato servirà una squadra forte, rodata e in grado di commettere pochi errori (come la Red Bull, ad esempio), aspetti che fino ad oggi non sono emersi – almeno non del tutto – nella compagine italiana. Qualcosa su cui Frederic Vasseur dovrà lavorare con attenzione e precisione nei prossimi mesi. Hamilton, ricordiamo, prenderà il posto di Carlos Sainz nel 2025 e affiancherà Charles Leclerc in questa nuova era del Cavallino Rampante.

Todt e l’arrivo di Hamilton in Ferrari

“L’arrivo di Hamilton regalerà ai tifosi una Ferrari da 9, mentre la mia nell’ormai lontano 1993 era da 5. La domanda che tutti si pongono è la seguente: basterà tutto ciò per ambire al titolo mondiale? Sarà sufficiente per raggiungere l’obiettivo? Per vincere il Campionato bisogna essere perfetti. La Ferrari dell’ultimo periodo è stata in alcune circostanze in lotta per la conquista dell’iride, senza però mai riuscire nell’impresa. E’ mancato l’ultimo passo, quello decisivo. Attualmente altre squadre hanno maggiori opportunità, come ad esempio la Red Bull, e la Ferrari dovrà lavorare per seguire il loro esempio. A Maranello ci saranno sempre due ottimi piloti perché è il sogno di tutti guidare una monoposto colorata di Rosso, ma anche Schumacher quando si è unito a noi ha dovuto attendere quattro anni prima di vincere il suo primo titolo con la casacca del team italiano. Serve pazienza e lavoro”.