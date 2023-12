F1 | Abiteboul loda un Verstappen ”senza rivali”

Nessuna combo di team e piloti ha mai dominato la Formula 1 nel modo in cui hanno fatto la Red Bull e Max Verstappen in questa stagione. Questo è il punto di vista di Cyril Abiteboul, ex team principal Renault, il quale, intervistato da Franceinfo ha affermato che la striscia vincente di Michael Schumacher alla Ferrari difficilmente può essere paragonata al dominio Red Bull.

“Il dominio della Ferrari è avvenuto in un momento in cui la F1 era molto meno competitiva di quanto non lo sia ora. La Ferrari ha dominato con budget e una struttura che non aveva nulla a che vedere con le altre squadre. Certo, la Red Bull è una squadra prestigiosa, molto ben organizzata e finanziata, ma non è l’unica. Eppure dominano in un ambiente in cui gli altri non sono deboli”.

Il francese ha poi detto che il modo in cui Verstappen ha vinto alla fine del 2021, confermandosi poi nelle due stagioni successive, è stato particolarmente impressionante.

“Quando c’è un cambiamento nei regolamenti, possiamo avere una squadra che ha lavorato particolarmente bene e ha trovato un trucco. Ma qui nel 2023 i regolamenti erano già noti. Quindi le altre squadre avrebbero dovuto diventare più competitive”.

Uno dei segreti del successo della Red Bull, sostiene che sia la stabilità del personale ai vertici, guidata da Christian Horner, Adrian Newey e persino dal capo sportivo Jonathan Wheatley.

“Si conoscono a memoria e sono formidabili”, ha aggiunto, anche se a volte ha avuto un rapporto conflittuale con la Red Bull durante la sua era con la Renault.

Ma la chiave principale del dominio assoluto del 2023, sostiene Abiteboul, è stato Verstappen, che ha persino messo in pericolo il posto di Sergio Perez, il quale ha ottenuto solo la metà dei punti del suo compagno di squadra.

“Max è eccezionale ma Perez è ben lungi dall’essere un rookie o un pilota junior. Ha fatto del suo meglio, ma ha sofferto il fatto che Max ha un modo di guidare molto particolare, con una macchina con un asse posteriore molto leggero. Non c’è dubbio che la macchina di Max Verstappen sia progettata per lui. È coccolato in questa squadra. Piloti molto bravi come Pierre Gasly e Alexander Albon erano anche suoi compagni di squadra e anche loro non sono riusciti a guidare quella macchina. Max ha un’influenza psicologica e una macchina fantastica. Ma la facilità con cui sorpassa è dovuta al fatto che gli altri piloti non lo combattono nemmeno. Sanno che non possono gareggiare con lui”.

Nonostante il dominio di Verstappen e un calo del 20% dell’audience televisiva nel mercato tedesco, la francese Canal Plus ha registrato ascolti televisivi simili sia nel 2022 che nel 2023. Abiteboul, tuttavia, avverte che il dominio incontrastato di Verstappen potrebbe iniziare a danneggiare la F1 alla fine.

“È un campionato che ha dinamiche commerciali notevoli, perché porta cose nuove ogni anno come Las Vegas. Ci sono molti altri interessi oltre al primo posto nel campionato piloti. Se questa situazione dovesse trascinarsi troppo a lungo, porrebbe problemi, ma sarei sorpreso se il dominio che abbiamo visto in questa stagione continuasse nella prossima. Al prossimo cambio di regolamento nel 2026, la Red Bull dovrà affrontare una maggiore concorrenza”.