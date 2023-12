E’ previsto questa settimana l’annuncio del Gran Premio di Madrid nel calendario di Formula 1 a partire dal 2026. Dopo mesi di trattative e lavoro nell’ombra, nei prossimi giorni, secondo quanto confermato da OK Diario, sarà ufficializzata la nuova tappa. La gara si svolgerà su un circuito cittadino che avrà come epicentro IFEMA e attraverserà l’area di Valdebebas. Il Circuito di Montmeló ha un contratto per ospitare il GP di Spagna fino al 2026 compreso e ci saranno due gare in Spagna. La riluttanza di Liberty Media, promotore dell’evento, a far disputare due gare in Spagna rende difficile per Barcellona rinnovare il contratto con la F1.

Il Gran Premio di Madrid di Formula 1 era da tempo in cantiere e negli ultimi mesi c’è stata l’accelerazione finale. La capitale della Spagna voleva una gara e finalmente l’avrà dopo più di 40 anni. L’annuncio era atteso da mesi e ancora di più dopo che la Gazzetta Ufficiale della Proprietà Industriale (BOPI) ha riferito il 28 marzo che la Formula 1 aveva registrato il Gran Premio di Madrid.

E non è tutto perché pare che l’amministratore delegato della F1 Stefano Domenicali e della MotoGP, Carmelo Ezpeleta, stiano addirittura lavorando a un piano per avere nello stesso weekend due eventi nello stesso tracciato.