Aston Martin | Lance Stroll: “Newey ha scelto noi, è il migliore in assoluto”

Adrian Newey ha scelto l’Aston Martin. Il genio inglese, dal prossimo marzo farà parte del team di Silverstone capitanato da Lawrence Stroll, e ne possederà anche una parte, avendo acquisito delle quote azionarie. Una mossa che ha convinto una volta di più l’ormai ex Red Bull a scegliere il progetto del magnate canadese. Lavorerà con Honda, partner già consolidato, anche se leggermente diverso rispetto a quello che ha collaborato con il team di Milton Keynes. Avrà dalla sua anche Fernando Alonso, uno dei piloti certamente più forti del Circus nonostante l’età. E poi c’è Lance Stroll, figlio del proprietario e secondo dello spagnolo.

“Ero entusiasta di sapere che Adrian si sarebbe unito al nostro team – ha detto Stroll junior. Tutti nel mondo delle corse conoscono il suo straordinario lavoro e il successo che è riuscito a raggiungere; ogni pilota sulla griglia vorrebbe collaborare con lui. Con più campionati vinti rispetto a chiunque altro nel paddock, sarà davvero emozionante lavorare al suo fianco. Porta con sé una vasta esperienza e una mentalità vincente, grazie ai suoi anni di successi. Sa esattamente cosa serve per arrivare alla vittoria. Adrian è il migliore in assoluto nel suo campo, e il fatto che abbia scelto il nostro progetto dimostra la qualità di ciò che stiamo costruendo. Poteva andare in qualsiasi team, ma ha scelto noi, e la sua fiducia nel nostro lavoro è una grande fonte di ispirazione per tutti i talenti che già fanno parte di Aston Martin”.

