Formula 1 | Bortoleto in pole position per il sedile in Sauber nel 2025

Formula 1 Sauber – Crescono di giorno in giorno le quotazioni di Gabriel Bortoleto per l’ultimo sedile rimasto libero sullo schieramento di partenza per la stagione 2025 di Formula 1, quello della Sauber.

Secondo quanto riportato da diversi media brasiliani, Mattia Binotto avrebbe ribadito la ferma volontà di puntare su un profilo giovane, spendibile anche in ottica 2026, e la posizione del giovane pilota brasiliano – attualmente impegnato in Formula 2 con il team Invicta – risulta particolarmente interessante. Sia per la sua carta d’identità, sia per l’adattamento che ha mostrato lo scorso anno in F3 (vincendo il titolo al primo anno con la Trident) e nel 2024 in F2, dove è attualmente in lotta per il titolo con ottimi risultati.

Bortoleto in pole, Sauber sogna anche Vettel

Sauber avrebbe già avviato delle discussioni con la McLaren, proprietaria del ‘cartellino’ del pilota brasiliano, per una cessione temporanea, e il team guidato da Andrea Stella avrebbe dato il suo assenso fino alla stagione 2027, data di scadenza degli attuali contratti di Oscar Piastri e Lando Norris.

McLaren crede fermamente nel talento di Bortoleto e vuole mantenere una porta aperta per il medio e lungo periodo, considerando anche i numerosi investimenti fatti sul ragazzo negli ultimi due anni. Per quanto riguarda le alternative, Valtteri Bottas – sempre a caccia di un accordo biennale – sarebbe notevolmente sceso nelle preferenze di Binotto, mentre resta vivo il ‘sogno’ Sebastian Vettel, più volte rilanciato dalla stampa tedesca.

Il quattro volte iridato non avrebbe chiuso alla possibilità di un ritorno nel Circus, almeno secondo quanto trapela dalla ‘radio paddock’, ma andrebbero definiti modi e obiettivi che la squadra intende perseguire per il 2026 e il 2027. In ogni caso, la deadline è fissata per fine settembre, e si prevedono importanti novità nelle prossime settimane.

