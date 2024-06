F1 | Sauber a Barcellona per ottenere i primi punti di una stagione fin qui fallimentare

F1 Sauber GP Spagna – Obiettivo zona punti per la Sauber nel prossimo Gran Premio di Spagna a Barcellona, decimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Ancora ferma a quota zero, a causa di un pacchetto fin qui rivelatosi non all’altezza delle aspettative, la compagine elvetica intende riscattarsi sul tracciato del Montmelò, anche grazie all’ausilio di alcune novità che dovrebbero aiutare Valtteri Bottas e Guanyu Zhou nel confronto con Rcaing Bulls, Haas e Williams.

Bottas a caccia della top dieci a Barcellona

“È bello tornare a Barcellona, un luogo che conosciamo a menadito. È un posto che mi è sempre piaciuto e sento che qui posso dare il meglio di me. E’un circuito che non ha segreti per i team: abbiamo una marea di dati, in ogni condizione e con ogni variabile presa in considerazione, quindi, ancora una volta, saranno i minimi dettagli a fare la differenza, soprattutto al sabato. Anche se nelle ultime gare non siamo stati forti come avremmo dovuto, siamo fiduciosi nelle nostre capacità. La squadra si è impegnata a fondo per capire i nostri problemi e migliorare le nostre prestazioni. Il gruppo è molto ravvicinato, ma migliorando in qualifica sappiamo di poter tornare a lottare per i punti“.

Zhou spinge la Sauber verso i punti

“Sono determinato a rientrare nella lotta per i punti. Purtroppo le ultime gare non sono andate bene per me e per la squadra, ma siamo determinati a riprenderci. Abbiamo usato questa breve pausa con saggezza per identificare i problemi e lavorare sodo per essere di nuovo competitivi. Ho dei bei ricordi di Barcellona: la gara dell’anno scorso è stata molto divertente e ho portato a casa anche dei punti. È una pista che conosciamo bene e questo dovrebbe significare che non ci saranno sorprese: sarà tutto incentrato sulla prestazione finale. Per noi sarà fondamentale partire forte: bisognerà azzeccare l’assetto fin dalle prime sessioni di prove libere per metterci in una buona posizione per le qualifiche e per la gara“.