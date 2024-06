Formula 1 | Haas, vibrazioni positive per il prossimo fine settimana di Barcellona

Formula 1 Haas GP Spagna – Haas a caccia di risposte nel prossimo Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. In un tracciato familiare e ben conosciuto come quello del Montmelò, in Catalogna, Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg intendono garantirsi punti importanti per il confronto diretto con Racing Bulls, Williams, Sauber e Haas per la classifica Costruttori. La pista di Barcellona, ricordiamo, sulla carta dovrebbe premiare le caratteristiche della VF-24, almeno sul giro secco.

Hulkenberg pronto ad affrontare la sfida Barcellona

“Barcellona è uno dei circuito classici del campionato e fino a qualche tempo fa apriva la stagione europea. Ovviamente è un circuito ad alta velocità e penso che quest’anno farà molto caldo. Le vibrazioni del pubblico sono sempre qualcosa di estremamente interessante e solitamente tutto ciò regala un week-end di gara interessante. Quest’anno, inoltre, aprirà un triple-header che metterà a dura prova la preparazione del team. Mi piace gareggiare per tre settimane consecutive, ormai ci siamo abituati. Da questo mese in poi le cose si faranno più impegnative”.

Magnussen carico per la stagione europea del campionato

“Barcellona è una delle piste più conosciute da tutti i piloti. Probabilmente quella dove abbiamo accumulato il maggior numero di chilometraggio tra test, prove private e week-end di gara. Ci sono molte curve ad alta velocità e questo rende complicati i sorpassi, anche se la rimozione dell’ultima chicane, avvenuta lo scorso anno, ci ha reso la vita un più semplice nella staccata di curva 1. Come squadra speriamo di poter essere competitivi. E’ la prima tappa di un triple-header ed è bello affrontare la parte europea del campionato. L’ambiente è familiare ed è bello affrontare i week-end vicino casa, senza voli troppo lunghi e pesanti jet-lag”.