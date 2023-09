F1 | Sainz vs Verstappen, l’analisi delle telemetrie nel venerdì di Monza [VIDEO]

F1 GP Italia telemetrie Sainz Verstappen – Durante la diretta della seconda sessione di libere valide per il Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Matteo Bobbi ha messo a confronto le telemetrie di Carlos Sainz e Max Verstappen, evidenziando di fatto le differenze d’assetto scelte dalle due squadre per questo week-end nel Tempio della Velocità.

La Rossa, infatti, come da previsione ha scelto di utilizzare un set-up più scarico, in grado di generare maggiore velocità sui lunghi rettifili del tracciato brianzolo, mentre la scuderia campione del mondo – sfruttando l’efficenza della RB19 – ha preferito un assetto già carico per premiare la velocità in curva e la gestione delle gomme.

Sainz, ricordiamo, ha chiuso le libere di oggi al comando, mentre Verstappen si è focalizzato principalmente sul ritmo gara ed ha chiuso con il quinto tempo. Appuntamento alle 12.30 di domani per la terza e ultima sessione di libere prima delle qualifiche ufficiali in programma alle 16.00.