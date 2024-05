Formula 1 | Ferrari, gli aggiornamenti promuovono il lavoro della Ferrari [VIDEO]

Formula 1 GP Imola Ferrari – Intervenuto a Paddock Live al termine dell’ultimo Gran Premio di Imola, Carlo Vanzini ha tracciato un bilancio del fine settimana della Ferrari sul circuito del “Santerno”, teatro del settimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, sottolineando come gli aggiornamenti abbiano regalato agli appassionati una Ferrari veloce, consistente e in grado di giocarsela per le posizioni di vertice della classifica.

Segnali incoraggianti che la Rossa dovrà adesso sfruttare per perfezionare il pacchetto in vista dei prossimi appuntamenti del campionato. Charles Leclerc, ricordiamo, ha concluso il fine settima imolese in terza posizione alle spalle di Max Verstappen e Lando Norris , mentre Carlos Sainz si è dovuto accontentare del quinto piazzamento. Appuntamento tra sette giorni a Monaco per l’ottava prova di questo campionato.