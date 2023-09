F1 | Ferrari, un giro a Monza con l’helmet camera di Sainz [VIDEO]

F1 Ferrari helmet camera Monza – Vi riportiamo un giro di Carlos Sainz a Monza durante la seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Italia, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Lo spagnolo della Ferrari, veloce e competitivo in ogni tipo di simulazione, è riuscito ad ottenere il massimo del potenziale dalla SF-23, garantendosi il miglior tempo nell’ora di lavoro andata in scena nel pomeriggio.

Un riscontro importante, atteso dopo le difficoltà di Zandvoort, che l’iberico spera di ribadire nelle sessioni in programma sabato e domenica. Appuntamento alle 12.30 di domani per la terza e ultima sessione di libere prima delle qualifiche ufficiali in programma alle 16.00.