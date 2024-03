F1 | Sainz e Verstappen, nove anni fa il debutto con la Scuderia Toro Rosso

F1 Sainz Verstappen – 15 marzo 2015: una data che Carlos Sainz e Max Verstappen difficilmente dimenticheranno. Nove anni fa esatti, infatti, lo spagnolo e l’olandese (ancora minorenne a quel tempo) debuttarono in Formula 1 al volante della Scuderia Toro Rosso, realizzando di fatto il sogno di una carriera fin lì ricca di soddisfazioni, rispettivamente in Formula Renault e nella F3 europea.

I due piloti, scesi in pista a Melbourne per il Gran Premio d’Australia, si trovarono a fronteggiare una situazione non semplice a causa della competitività del propulsore V6 turbo Renault, ancora troppo acerbo e inaffidabile per giocarsela alla pari con le potenti unità Mercedes e con la compattezza del ritrovato motore Ferrari, autore di un gran salto in avanti rispetto alla stagione di debutto precedente.

Lo spagnolo, dopo una gara attenta e sfruttando i tanti ritiri di quella giornata, riuscì a chiudere in nona posizione, garantendosi i primi punti della carriera in Formula 1, mentre l’olandese – mentre gareggiava stabilmente in top dieci – fu costretto al ritiro per la rottura della power unit. Un epilogo che mandò su tutte le furie il padre Jos, presente ai box per l’occasione.

9 years ago today, the F1 grid gained two impressive talents 🤩 Carlos Sainz and Max Verstappen made their debuts with Scuderia Toro Rosso at the 2015 Australian Grand Prix 🇦🇺#F1 #Formula1 pic.twitter.com/aKfs5wN31J — Formula 1 (@F1) March 15, 2024