F1 | Sainz si aspetta il ritorno al vertice della Red Bull nelle prossime gare

E alla quindicesima gara la Red Bull cadde. L’appuntamento di Singapore, corso nella giornata di ieri sul tracciato cittadino di Marina Bay, ha interrotto la striscia di quattordici successi consecutivi da parte della scuderia di Milton Keynes. A Singapore la RB19 non è mai stata competitiva per le primissime posizioni, pagando dazio sia con Max Verstappen che con Sergio Perez protagonisti di una gara in sofferenza.

Ma una battuta a vuoto non può incidere sul giudizio complessivo riguardante la RB19 ed infatti Carlos Sainz, che ha riportato la Ferrari sul gradino più alto del podio con una prestazione monumentale, ritiene che la monoposto anglo-austriaco possa tornare a dettare legge nelle prossime gare.

“Non mi sorprenderei se vincessero le ultime gare della stagione – ha dichiarato Sainz nella press conference post GP di Singapore – Penso che Singapore ci abbia dato la possibilità e abbiamo fatto bene. Ma ritengo che la Red Bull sarà lassù per il prosieguo della stagione e sarà molto, molto, molto, molto difficile da battere. Sarebbe fantastico per la F1 se Ferrari, McLaren, Mercedes e Aston fossero due, tre decimi più veloci in ogni gara, per sfidarli nel ritmo di gara”.

Sainz, completano la propria analisi, ha detto: “Penso che le gare sarebbero incredibili e vedrebbero otto piloti in lotta per la vittoria, un po’ come abbiamo visto oggi con quattro o cinque di noi lottare per la vittoria su una pista cittadina. Quindi dimostra semplicemente il potenziale che la F1 ha per creare uno spettacolo incredibile. Ma è vero anche che Red Bull ha colto nel segno con la macchina di questa stagione e ha fatto un lavoro straordinario, merita di vincere tutto ciò che sta vincendo. Sto sognando un po’ cosa potrebbe essere la F1 se tutti riuscissimo a raggiungerla in questa seconda metà della stagione e l’anno prossimo”.