F1 | Le classifiche aggiornate dopo il GP di Singapore

Classifiche F1 – Prima sconfitta stagionale per Max Verstappen che ha concluso il Gran Premio di Singapore in quinta posizione. Il pilota della Red Bull, ha comunque il titolo in tasca, considerato il grande vantaggio in campionato: 374 punti in classifica e 151 punti su Sergio Perez. Lewis Hamilton ha superato Fernando Alonso, portandosi a 10 punti sul pilota asturiano. Con la vittoria di ieri, Carlos Sainz ha consolidato la quarta posizione in classifica a +19 su Charles Leclerc.

Settima posizione per l’altro pilota della Mercedes, George Russell con 109 punti, seguito da Lando Norris a quota 97. A chiudere la TOP 10, divisi da soli due punti troviamo Lance Stroll e Pierre Gasly.

