F1 | Ricciardo “ringrazia” la McLaren per il licenziamento

L’attuale pilota AlphaTauri, ha dichiarato che con il senno di poi, il licenziamento da parte della McLaren avvenuto lo scorso anno, è stato un bene. Dopo due stagioni difficili con Renault, Daniel Ricciardo è arrivato in McLaren nel 2021. Tuttavia, a parte la vittoria di Monza nel 2021, l’australiano ha sempre fatto fatica a conquistare posizioni di vertice ed è stato netto il confronto con il suo compagno di squadra, Lando Norris. Proprio per questo motivo, nel 2022, il team di Woking ha deciso di sollevare Ricciardo dai suoi obblighi alla fine della stagione, un anno prima della fine del suo accordo triennale.

In un’intervista concessa a Goodwood.com, Ricciardo ha ammesso che quel licenziamento forse è arrivato al momento giusto:

“Non è mai il modo in cui vuoi finire qualcosa. Ovviamente, i risultati non c’erano. Sono un ragazzo piuttosto accomodante, sono andato d’accordo con la squadra e non ho litigato con nessuno nel team, ma è tutto basato sulle prestazioni e, diciamo, il lato commerciale non ha funzionato. All’epoca, è stata un po’ dura da accettare, ma alla fine della stagione, quando sono tornato a casa per Natale, ho pensato che questo avrebbe compromesso la mia reputazione ma non mi importava più. È stata una fortuna nella sfortuna. Avevo bisogno di allontanarmi per un po’, per ritrovare me stesso, ritrovare il mio amore per lo sport. Se si fosse potuto fare meglio, bene, ma allo stesso tempo, non credo che finire il contratto quest’anno avrebbe cambiato le cose. In un certo senso, li ringrazio per aver preso quella decisione perché eravamo in un buco e non ero sicuro del fatto che sarei riuscito ad uscirne”.

Red Bull ha deciso di scommettere nuovamente sull’australiano, offrendogli il ruolo di riserva che gli ha garantito poi il passaggio in AlphaTauri in sostituzione di Nyck de Vries. Tuttavia, Ricciardo ha fatto una confessione: le sue prime prove al simulatore hanno evidenziato che era cambiato rispetto agli anni in Red Bull, ma non in meglio.

“Sento sinceramente di aver perso parte della mia tecnica, alcuni dei miei punti di forza. La mia fiducia era diminuita, pensavo che forse non ce la facevo più. Molte cose si sono perse lungo la strada, e quando sono tornato nel simulatore Red Bull, mi sono reso conto che non ero una persona molto sicura di me. In un certo senso è stato un sollievo per me, vedere che non stavo operando al livello che pensavo. In qualche modo giustificava alcune delle mie performance. Non si tratta di scuse perché quelle prestazioni non erano buone, ma era chiaro per me che non ero io a operare al 100%. Sì, avrei dovuto essere in grado di capirlo. Non potevo, ma era una sorta di chiusura per me che mi ero un po’ perso ma sono riuscito a riscoprire le cose e tornare ad essere me stesso”.