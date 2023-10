F1 | Mick Schumacher: cosa farà in futuro? Stuck e Heidfeld gli danno un consiglio

Le possibilità di vedere Mick Schumacher schierato sulla griglia di partenza 2024 sono ormai ridotte al minimo e per questo motivo, anche se si è fatta insistente l’indiscrezione di un suo passaggio al mondiale WEC, secondo due ex piloti tedeschi, il figlio del sette volte campione del mondo, Michael Schumacher, dovrebbe restare in F1 in qualità di pilota di riserva della Mercedes.

“Se non rimane in Formula 1, è fuori”, ha dichiarato Hans-Joachim Stuck a Eurosport.

“È una decisione difficile per lui. Dovremo aspettare e vedere dove andrà a finire, ma è importante che almeno mantenga il suo lavoro in Mercedes. È in buone mani lì con buone possibilità. Se se ne va ora, sarà fuori. Ma solo lui può davvero decidere quale direzione prenderà la sua carriera”.

Nick Heidfeld, è d’accordo con Stuck, sottolineando l’importanza di restare nell’ambiente della Formula 1:

“Deve cercare di mantenere sempre un piede in Formula 1, anche se solo come collaudatore”, ha dichiarato l’ex pilota Sauber e BMW a Sport1.

“Sono stato anche un collaudatore per Pirelli e Mercedes, e lo abbiamo visto anche con Nico Hulkenberg che dopo essere stato licenziato tre volte ora è tornato saldamente al volante. Devi sempre credere in te stesso e nelle possibilità. Non puoi tirarti indietro e devi cercare le tue occasioni. Spero e penso che Mick lo farà e riceverà i consigli giusti”.