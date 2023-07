F1 | Ricciardo: che accoglienza in AlphaTauri! [VIDEO]

Martedì è stato annunciato l’arrivo di Daniel Ricciardo in AlphaTauri. L’australiano, sostituisce Nyck de Vries, licenziato dalla Red Bull per mancanza di risultati e sarà già in pista la prossima settimana per il Gran Premio d’Ungheria. Nella giornata di ieri, Ricciardo ha fatto visita alla sede del team di Faenza, ricevendo un caloroso bentornato (l’australiano ha corso in Toro Rosso nelle stagioni 2012-2013, ndr).

welcoming @danielricciardo back 🏠 he got the new badge, followed the honey pot and… 🤗 pic.twitter.com/xoOYXwYetP — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) July 14, 2023

“Ciao a tutti, sono tornato qui dopo 10 anni. Sto imparando nuovamente l’italiano, è la mia prima volta qui a Faenza, ho ricevuto un fantastico benvenuto”, ha commentato Daniel Ricciardo in un video pubblicato da AlphaTauri.