F1 | Red Bull, Verstappen: “Speriamo di poter lottare per la pole”

Monza – La classifica finale del venerdì brianzolo non rende giustizia a Max Verstappen. Il campione della Red Bull è il più veloce nella prima sessione di libere, mettendo ben due decimi tra sé e Charles Leclerc e Lando Norris, rispettivamente in seconda e terza posizione. Gli errori non mancano, e Verstappen non rappresenta l’eccezione: l’olandese non sempre riesce a tenere la sua RB20, tagliando la prima variante. Proprio un errore all’entrata della Parabolica gli impedisce di segnare un giro veloce nelle FP2: Max è quattordicesimo quando la Haas di Hulkenberg finisce nelle barriere, causando bandiera rossa. Il tempo scorre e una volta in pista non c’è più tempo per il giro veloce, comincia la simulazione gara. A dispetto della classifica Verstappen segna dei tempi incredibili nel long run, nonostante il l’abbondante degrado che affligge tutte le vetture. Max è a digiuno di vittorie da ben cinque weekend di gara e ha bisogno della vittoria per infrangere ogni speranza di Lando Norris e la McLaren.

Verstappen: “Troppo degrado con questo asfalto”

“Abbiamo provato diverse soluzioni oggi, ma non abbiamo ancora trovato la soluzione ai nostri problemi, e la FP2 non è stata il massimo, ma almeno il long run era competitivo – ha spiegato il tre volte campione del mondo – la pista sembra aggredire le gomme al momento, degradano troppo e vedremo come riusciremo a gestirle in gara. Sappiamo quale direzione prendere per la vettura, dobbiamo solo affinarla un po’; penso che ci saranno tante vetture in lotta per la pole e speriamo di essere tra queste”.