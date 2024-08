Ferrari | GP Monza, Sainz terzo nelle libere: “Un inizio positivo”

La prima giornata di prove a Monza si è rivelata un’importante fase di studio, con i team impegnati a familiarizzare con il nuovo look del tracciato brianzolo, che ha richiesto un certo grado di adattamento per tutti, Ferrari inclusa. La riasfaltatura e le modifiche ai cordoli hanno reso necessario un nuovo approccio, e i piloti hanno dovuto lavorare duramente per trovare il giusto feeling. Carlos Sainz, in particolare, ha concluso il venerdì in terza posizione. Il pilota spagnolo ha mostrato un buon ritmo, anche durante le simulazioni di passo gara, ma decifrare con precisione le prestazioni è stato complicato a causa delle variabili introdotte dalle nuove condizioni della pista.

Nonostante tutto, il madrileno si è dichiarato piuttosto soddisfatto del lavoro svolto finora dal team. Tuttavia, è consapevole che ci sono ancora diversi dettagli da affinare per ottimizzare ulteriormente le prestazioni in vista del resto del weekend. La sessione di libere di domani sarà fondamentale per continuare a migliorare e presentarsi nelle migliori condizioni per qualifiche e gara.

“È stato un venerdì molto intenso e interessante – ha detto Sainz. La pista di Monza è cambiata parecchio, con cordoli molto diversi e un nuovo asfalto. Per questo motivo le insidie e i limiti della vettura sono piuttosto diversi rispetto agli anni scorsi e abbiamo dovuto adattarci a un nuovo scenario in termini di setup e comprensione del degrado gomme. C’è molto lavoro da fare stasera per migliorare in vista di domani, ma nel complesso è stato un inizio di fine settimana positivo”.