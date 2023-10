F1 | Red Bull, Verstappen spegne ogni rumors Horner-Marko: l’atmosfera nel team è molto buona

Anche Max Verstappen ha voluto chiarezza sulle voci che sono circolate negli ultimi giorni sulla lotta di potere che sarebbe in atto in Red Bull tra Chris Horner ed Helmut Marko. L’olandese, che ad Austin si è presentato campione del mondo per la terza volta in carriera dopo il titolo vinto matematicamente a Losail, ha negato categoricamente questa versione etichettando come “sciocchezze” tutti quei rumors che hanno alimentato la vigilia del Gran Premio degli Stati Uniti.

L’alfiere di Milton Keynes, discutendo dell’atmosfera vigente attualmente nella squadra anglo-austriaca, l’ha definita molto buona e ha ammesso come il team voglia progredire nella vittoria anche seguendo l’insegnamento del compianto fondatore della Red Bull Dietrich Mateschitz. Su questa vicenda, che ha caratterizzato i giorni precedenti la trasferta in Texas, ne hanno discusso anche i diretti interessanti con Horner e Marko smentendo le frizioni che ci sarebbero tra di loro.

“Sì, ho visto che dall’esterno le persone dicono sciocchezze, penso che l’umore nella squadra sia molto buono – ha dichiarato Verstappen nella press conference del giovedì di Austin – Tutti sanno esattamente qual è il loro ruolo. E ovviamente ci sono stati momenti tristi l’anno scorso quando Dietrich è morto, ma abbiamo cercato di mantenere quell’eredità continuando a portarla avanti. E tutti quelli che sono presenti in questo momento nel team sono molto importanti per il successo che stiamo ottenendo. Ecco perché non ci sono cambiamenti anche per il futuro”.