F1 | GP USA, Aston Martin: Alonso conferma aggiornamenti sulla AMR23

L’ultimo podio ottenuto dall’Aston Martin è datato fine agosto nel Gran Premio d’Olanda, firmato da Fernando Alonso. Da allora la monoposto inglese ha subito una sorta di involuzione che l’ha portata sempre più indietro rispetto ai principali top team. Una regressione che è incisa anche sulla classifica iridata, con la squadra di Lawrence Stroll che si è distacca dal duo Mercedes e Ferrari ed ora è chiamata a difendere il quarto posto nel Mondiale costruttori dalla McLaren distante solamente undici punti.

Sull’appuntamento di Austin, con il weekend in Texas che si aprirà questa sera con la prima sessione di libere, ne ha discusso Fernando Alonso con lo spagnolo che ha confermato alcuni aggiornamenti che verranno montati sulla AMR23. Sviluppi però che non basteranno a colmare il divario, soprattutto se altri team (come ad esempio Mercedes che in America ha portato un nuovo fondo) continueranno a montare nuove soluzioni.

“Abbiamo portato alcuni aggiornamenti, ma la Haas ha una macchina nuova e anche la Mercedes ha delle novità. Vedremo come andrà – ha dichiarato Alonso, intervistato da DAZN – Sembra che solo Aston Martin sviluppi e porti aggiornamenti”.