F1 | McLaren, Norris cauto in vista del weekend di Austin

Lando Norris mostra cautela ad Austin, in vista dell’inizio del weekend del Gran Premio degli Statu Uniti che scatterà questa sera con la prima sessione di prove libere. L’inglese, reduce insieme a tutta la squadra di un grande prestazione in Qatar dove la McLaren ha colto la vittoria con Oscar Piastri nella Sprint Race e un doppio podio la domenica, ritiene che la pista texana non sia favorevole per esaltare le caratteristiche della MCL60.

Nonostante le criticità che potrebbe riscontrate la monoposto britannica ad Austin, Norris non parte sconfitto ma sottolinea come la battaglia con gli altri top team possa essere molto più serrata rispetto a Losail. in America la McLaren si presenta con il vento in poppa, grazie ai succitati risultati conquistati in Qatar, che l’ha portata a soli undici punti dal quarto posto nel Mondiale costruttori occupato dall’Aston Martin.

“Non così fiducioso – ha dichiarato Norris, citato da Formula1.com – Ci sono curve più lente, che non rappresentano il nostro punto di forza. Penso che sia difficile se guardiamo Singapore. Ovviamente non siamo andati male a Singapore, non forti come la Ferrari, ma comunque non è stata una brutta gara. Ma sappiamo che su questo tipo di circuiti la Mercedes sarà molto forte, la Ferrari sarà molto forte, l’Aston Martin qui in passato è andata bene”.

Norris, completando la propria disamina, ha aggiunto: “Questa non è una pista a noi favorevole, come invece è stata quella del Qatar con velocità medio-alte dove siamo stati quasi alla pari con la Red Bull. Qui non ci sono queste caratteristiche. Sicuramente non sono così fiducioso ma non affermo che sarà un weekend negativo. Penso che possiamo lottare, sarà una battaglia molto più ampia”.