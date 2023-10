F1 | Red Bull, dal Brasile: lotta di potere Horner-Marko

Se in pista la Red Bull si sta dimostrando infallibile, avendo monopolizzato la scena in questo 2023 con la conquista sia del Mondiale costruttori che di quello piloti con Max Verstappen, titoli ottenuti con largo anticipo sulla conclusione del campionato, la stessa cosa non può essere affermata per quel che riguarda il dietro le quinte dove secondo quanto riportato dall’emittente brasiliana Globo ci sarebbe una lotta di potere tra il team principal Chris Horner e lo storico consulente Helmut Marko.

Il manager austriaco inoltre sarebbe anche in contrasto con l’amministratore delegato Red Bull Oliver Mintzlaff. Una vicenda che potrebbe, in questo caso il condizionale è più che mai d’obbligo, portare all’addio di Marko dall’universo Red Bull.

Sulla situazione, che appare come una matassa intricata, si è espresso anche l’ex pilota di Formula 1 nonché opinionista di Sky Germany Ralf Schumacher: “In passato si vociferava che l’Alpha Tauri sarebbe stata venduta, ma la vendita è stata impedita perché era un desiderio del defunto Dietrich Mateschitz. Poi si è deciso che serviva più sostegno. Christian Horner ha poi colto l’occasione per dire: ‘Se devo sostenere di più (Alpha Tauri), devo anche avere più influenza. La famiglia proprietaria inizialmente era dell’opinione che non ci fosse necessariamente bisogno di due squadre in F1”.

Schumacher ha aggiunto: “Ora ho la sensazione che Horner prenderà in mano l’argomento Alpha Tauri e porterà la squadra ad avere successo per eventualmente vendere la squadra ad un prezzo importante. Questa è l’intenzione”.

Un altro capitolo importante sarebbe rappresentato dalla permanenza di Yuki Tsunoda in AlphaTauri, argomento sul quale Horner e Marko avrebbero pareri discordanti: “Horner è dell’opinione che non sia il pilota giusto. Questo spiegherebbe i collegamenti legati ai rumors su Tsunoda riferiti al futuro sodalizio tra Honda e Aston Martin. Marko è sempre stato il collegamento tra Salisburgo, gli interessi della squadra e anche gli interessi di Didi Mateschitz. Lui era il consulente”.

Sulla questione Horner-Marko, Ralf Schumacher ha infine concluso_ “Horner farebbe bene a non esercitare ulteriori pressioni. Non finirebbe bene per lui. Il legame tra il dottor Marko e (Max) Verstappen non può essere sottovalutato. Il dottor Marko lo ha promosso fin dall’inizio ed è sempre dalla sua parte. Verstappen non tollererebbe l’uscita di Marko e preferirebbe fare a meno di Horner”.