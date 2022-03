F1 | Red Bull, Verstappen: “Sarà importante far funzionare la macchina in gara”

Max Verstappen immagina certamente la prima fila ma non solamente la P2 con cui ha chiuso le qualifiche del Gran Premio del Bahrain. L’olandese, il maggiore candidato a conquistare la partenza al palo, infatti si è dovuto accontentare della seconda piazza beffato nel finale da Charles Leclerc che ha strappato al campione del mondo la pole. L’alfiere della Red Bull, commentando l’esito delle qualifiche, ha esternato soddisfazione per il risultato odierno ed è già focalizzato sulla gara di domani dove si preannuncia una bella sfida con il duo ferrarista.

“Sfruttato a pieno la prestazione? Difficile dirlo – ha dichiarato Verstappen – In Q2 siamo andati piuttosto bene, mentre in Q3 abbiamo faticato con il bilanciamento. Siamo andati a corrente alterata. Ma nel complesso la macchina va bene, soprattutto in gara, questa è la cosa più importante. Le sensazioni non sono fantastiche ma neanche malvagie, altrimenti non potremmo essere in questa posizione. Sicuramente ci sono alcune cose da migliorare per le prossime volte, ma la cosa più importante sarà far funzionare la macchina in gara dove le gomme faticano molto di più. Ferrari ha fatto un ottimo lavoro nel corso dell’inverno e speriamo che sia una battaglia entusiasmante”.