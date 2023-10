F1 | Per Fernando Alonso la stagione dell’Aston Martin è positiva

Se fossimo a scuola Fernando Alonso non avrebbe problemi a promuovere l’Aston Martin. Lo spagnolo, arrivato quest’anno nella squadra di Lawrence Stroll dopo la biennale esperienza in Alpine che ne ha segnato il ritorno in Formula 1, si è detto felice per i progressi mostrati in pista dalla AMR23 nell’arco del campionato rispetto alla precedente monoposto. Il due volte campione del mondo, discutendo anche nelle criticità emerse soprattutto nella seconda parte del Mondiale, ha ammesso come la squadra abbia cercato di progredire imparando dagli errori ed è certo che il team di Silverstone si proietterà al prossimo campionato con molta più positività rispetto al 2023.

“Penso che le sensazioni e la stagione siano state più costanti di quanto forse possano mostrare i risultati – ha dichiarato Alonso, intervistato durante la press conference nel giovedì di Città del Messico – Penso che abbiamo sempre bilanciato gli alti e anche i bassi. Siamo sempre stati molto concentrati sulle prestazioni della vettura e abbiamo cercato di migliorare come squadra. Due anni fa questa organizzazione contava 250 persone e ora siamo a pochi punti dai migliori team nel Costruttori, abbiamo assaporato il podio già alcune volte quest’anno. Abbiamo anche la nuova fabbrica, molte nuove persone sono arrivate nel team. Penso che abbiamo ottenuto circa 200 punti in più rispetto allo scorso anno”.

Alonso ha poi aggiunto: “Per l’Aston Martin il 2023 è stata una stagione incredibile. So la nostra categoria si sta avvicinando sempre più al calcio dove conta sempre l’ultimo risultato, ma non possiamo dimenticare da dove veniamo e cosa tratta il progetto di cui siamo tanto orgogliosi finora in questa stagione. Speriamo di poter finire alla grande. Nelle restanti gare potremo assaporare il podio almeno ancora una volta e poi dirigerci al 2024 con molta più fiducia rispetto a quest’anno”.

Lo spagnolo, completando la propria disamina, ha detto: “Abbiamo iniziato l’inverno sperando che il progetto prendesse la giusta direzione dopo un difficile 2022. Abbiamo imparato molte cose durante la stagione, molte cose anche fuori pista, lo sviluppo della vettura e la direzione dello sviluppo. È stato un campionato molto importante non solo per i risultati in sé, ma anche per la squadra. È stata una stagione molto importante e sono molto orgoglioso e felice”.

