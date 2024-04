F1 | Red Bull, Verstappen in difficoltà: “Ci meritiamo questo risultato”

Shangai – Gli unici in grado di fermare Max Vestappen sono la pioggia.. e i track limits. Sulla scivolosa pista di Shangai, l’olandese subisce l’evoluzione della pista in Q1, dove si mette in terza posizione, con Perez davanti, mentre in Q2 viene ristabilito l’ordine delle cose, mentre la pioggia comincia a scendere. La pista diventa così non solo bagnata, ma estremamente scivolosa: lo stesso campione del mondo non riesce a tenere la sua RB20 in pista e diverse sono le occasioni dove la vettura attraversa i limiti della pista. Cancellare dei tempi in condizioni del genere sembra equivalere allo sparare sulla croce rossa, e la direzione gara non si risparmia con Verstappen, che si vede cancellare quasi ogni tentativo. Alla fine recupera il terzo tempo, che diventa però quarto quando la direzione ripristina un giro cancellato di Lando Norris. Per la prima volta quest’anno Max non scatterà dalla prima casella in una sessione ufficiale, seppur stavolta si tratti solo della Sprint Race.

Verstappen: “Faticavo a tenere la vettura in pista, sembrava di guidare sul ghiaccio”

“La pista era incredibilmente scivolosa e ho faticato molto per tenere le gomme in temperatura, e quindi la vettura in pista. Non sono mai riuscito a sentire la macchina, sembrava di guidare sul ghiaccio, per questo credo che ci meritiamo questo risultato nella Sprint Qualifying. La vettura non andava affatto sul bagnato, mentre sull’asciutto ero abbastanza soddisfatto. Le cose non vanno sempre come ci aspettiamo, ma tutti avranno poca aderenza alla partenza a causa della vernice sull’asfalto, dovremo provare a fare la migliore partenza possibile. Sarà un lungo stint su un solo set di gomme, nella Sprint, ma mi aspetto una gara interessante”.