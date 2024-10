F1 | Red Bull, Verstappen: “Bello essere di nuovo davanti”

Austin – Max Verstappen torna ad essere davanti, conquistando la pole nella Sprint Qualifying in Texas.

E’ la prima pole position sin dal weekend in Austria, dove Verstappen fu il più veloce di tutti sia nella Sprint Qualifying che nelle qualifiche. Dopo sette weekend di gara l’olandese torna davanti, ma sono davvero pochi i millesimi – solo dodici – che lo separano da George Russell, anche lui in prima fila. L’altro pilota Mercedes, Lewis Hamilton, sarebbe potuto essere forse davanti, senza un errore che ha compromesso il suo giro. L’occasione, per Verstappen, è ghiotta: è vero che le frecce d’argento sono pronte ad attaccare, ma è anche vero che le Ferrari sono competitive e il rivale Lando Norris è quarto. Una McLaren sotto tono, quella del venerdì di Austin, che potrebbe favorire il campione del mondo in carica.

Verstappen: “So che, senza quell’errore, Lewis sarebbe davanti”

“E’ stata una giornata positiva, la macchina è in una buona finestra e mi sono sentito molto a mio agio. Potevo attaccare nelle curve veloci, eravamo davvero competitivi. La Sprint Quali è sempre complicata, hai due set di medie e una soft: con le medie cominci ad avere dei riferimenti e poi arrivi nel Q3 con la soft per fare essenzialmente un solo giro. Non puoi davvero spingere al limite, davi lasciarti un po’ di margine – ha spiegato il tre volte campione del mondo – guardando al giro, ci sono alcuni problemi di bilanciamento da risolvere, ma essere davanti ai nostri avversari è positivo. So che ci sono diverse vetture veloci accanto a me, ma sono felice. Ho visto che Lewis ha commesso un errore, sennò sarebbe davanti a noi o accanto a me, ne sono consapevole. Per il resto del weekend vorrei rendere la vettura più guidabile e che vada bene sulle gomme in gara”.

5/5 - (1 vote)