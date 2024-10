F1 | GP Stati Uniti, anche McLaren in pista con diverse novità sulla MCL38 [VIDEO]

F1 GP Stati Uniti McLaren – Anche McLaren ha portato in pista alcune novità tecniche sulla MCL38. Intervenuto come sempre a Paddock Live, Matteo Bobbi ha spiegato le modifiche studiate dallo staff di Rob Marshall sulle vetture di Lando Norris ed Oscar Piastri, evidenziando come alcune soluzioni puntino ad una migliore gestione dei flussi che dall’anteriore vanno verso il fondo e il posteriore. Norris, ricordiamo, scatterà quarto nella Sprint di quest’oggi, mentre Piastri dovrà rincorrere dalla 16° piazzola. Appuntamento alle 20.00 per lo start della gara breve ad Austin.