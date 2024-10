F1 | Racing Bulls, Tsunoda: “Vogliamo essere tra i primi dieci anche in qualifica”  

Austin – Yuki Tsunoda conquista la nona posizione nelle Sprint Qualifying texane. Il giapponese porta la Racing Bulls tra i primi dieci e si conquista un posto in prima fila per la lotta alla zona punti: la Sprint Race assegna, infatti, i punti solo ai primi otto classificati. Compito non facile: nelle file davanti, oltre ai top team, ci saranno anche le due Haas, incredibilmente competitive, e poi Yuki dovrà difendersi anche dalla Williams di Franco Colapinto, decimo.

Tsunoda: “Vogliamo essere tra i primi dieci anche in qualifica”

“Oggi è stato complicato, ma siamo comunque riusciti ad entrare in Q3, va bene. C’è ancora un gap dalla Haas e la Williams e sembra che abbiamo entrambe un ottimo passo. Dobbiamo rivedere il tutto e capire cosa avremmo potuto fare meglio oggi, e come migliorare la vettura per cercare di essere tra i primi dieci anche nella qualifica di domani. Dalla nona posizione, nella Sprint, faremo il possibile per lottare per la zona punti”.

Lawson: “Cercherò di non ripetere gli stessi errori”

Ottimi inizio per Liam Lawson, subito competitivo a bordo della, ormai sua, VCARB01. Il neozelandese, però, resta escluso in Q2: il suo tempo viene cancellato per aver oltrepassato i track limits in curva 1, e conclude la sessione senza un giro cronometrato, restando in quindicesima posizione.

“E’ stato bello tornare al volante oggi. Sono riuscito ad essere veloce sin dall’inizio e la fiducia è aumentata giro dopo giro. Credo di aver aggiunto il limite, però, e sono andato largo sul cordolo finendo in un testacoda. In quei casi cerchi di recuperare nel resto del giro, ma è stato un disastro. E’ un peccato, perché la vettura è davvero veloce e, ad esser onesti, mi sono sentito davvero a mio agio, per cui cercheremo di non ripetere gli stessi errori domani”.