F1 | Red Bull, stop al piano aggiornamenti sulla RB19

Eccezion fatta per alcuni elementi, specifici per determinati circuiti, gli sviluppi sulla Red Bull RB19 sono di fatto terminato. Ad annunciare il termine degli aggiornamenti 2023 della squadra di Milton Keynes è stato Chris Horner. Il team principal della Red Bull ha infatti ammesso come la limitazione di ore in galleria del vento, punizione per aver sforato il budget cap 2021, abbia avuto dei riflessi sia un lavoro della stagione in corso che sulla prossima. Ma non sul piano puramente sportivo, dove la RB19 si è dimostrata la vettura più veloce e prestazione del Mondiale come dimostra il dominio emerso in pista nella prima metà di campionato.

“Penso che sia praticamente tutto – ha dichiarato Horner a Sly Sports al termine della gara di Spa – Avremo alcuni aggiornamenti specifici su alcuni circuiti, ma dovremo trovarne altri nei prossimi sei mesi, e con molto meno tempo in galleria del vento rispetto ai nostri avversari. È qui che dobbiamo essere davvero bravi nell’utilizzo delle risorse”.

Horner ha poi aggiunto: “Il tempo di riduzione in galleria è iniziato lo scorso ottobre. Dobbiamo bilanciarlo tra la monoposto attuale e quella del 2024. I risultati ottenuti sono merito della squadra, il modo in cui si stanno applicando in questa sfida. Incredibile la storia che stiamo scrivendo”.