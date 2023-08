F1 | I nuovi obiettivi di Szafnauer dopo il licenziamento

Nonostante Alpine abbia dichiarato che la decisione del licenziamento sia stata presa di comune accordo, Otmar Szafnauer, intervistato da Servus TV, ha ammesso di essere stato colto di sorpresa.

“Non so perché sia stata presa questa decisione. Ci sono stati quattro ritiri di fila ma nessuno di questi era dovuto al team. Se i responsabili delle decisioni non hanno le giuste informazioni, non possono fare i passi giusti”.

Il dirigente sportivo americano, con cittadinanza rumena, ha aggiunto di non avere piani per il futuro ma ha dichiarato che si troverà del tempo per sé stesso:

“Ho intenzione di prendermi solo poche settimane o mesi di pausa e cercare di perdere peso. Potrei correre un po’ e andare in palestra ogni giorno”