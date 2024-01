Chris Horner non ha chiuso a priori la possibilità che Checo Perez possa continuare ad essere il compagno di squadra di Max Verstappen anche oltre il 2024, ma per ottenere la conferma il messicano dovrà meritarsela in pista a suon di prestazioni. L’ultima stagione è stata molto altalenante per Checo, che ha dovuto far fronte ad alti e (molti) bassi che gli hanno precluso la possibilità di incrementare il suo bottino di vittorie.

Perez infatti ha concluso il campionato segnando solamente due vittorie nella prima metà di stagione, ottenute rispettivamente sui tracciati cittadini di Jeddah e Baku, per poi perdersi strada facendo rendendosi protagonista di diversi errori. Nonostante le problematiche accusate, l’alfiere della Red Bull è riuscito a conservare il secondo posto nel Mondiale piloti permettendo così alla scuderia di Milton Keynes di ottenere la prima doppietta iridata della propria storia in Formula 1.

“Ci troviamo in una posizione privilegiata in cui non abbiamo fretta – afferma Horner a Fromual1.com – Abbiamo un sacco di opzioni. Checo sarà il nostro pilota per il 2024. Se farà un ottimo lavoro quest’anno non c’è motivo per non prolungarlo fino al 2025. Ma il rinnovo si baserà esclusivamente su ciò che otterrà in stagione. In questa posizione, potendo contare su un’auto competitiva, possiamo prendere tutte il tempo che vogliamo per vagliare tutte le opzioni”.

Horner, continuando con il proprio pensiero, ha aggiunto: “Con il campo che si restringe desideri che le tu due auto siano il più vicine possibile. Il ritmo gara di Checo è stato molto consistente in varie occasioni. È la prestazione in qualifica l’area sulla quale deve concentrarsi durante l’inverno. Di questo è profondamente consapevole, deve migliorare i suoi risultati sul giro secco in modo tale da non partire così dietro. Le qualifiche sono un’area su cui si concentrerà molto, perché sa che è un aspetto cruciale quest’anno”.