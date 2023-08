F1 | Mercedes, Shovlin: Russell può vincere il titolo con una monoposto competitiva

Andrew Shovlin ritiene che George Russell abbia tutte le carte in regola per poter vincere un titolo se la Mercedes gli fornirà una monoposto per lottare stabilmente in vetta. Il Trackside Engineering Director della squadra della Stella ha lodato il lavoro svolto in questi ultimi due anni dal pilota inglese, arrivato alla guida della monoposto tedesco dopo un triennio di crescita in Williams. Shovlin ha inoltre sottolineato come Russell sia un pilota versatile, che sa adattarsi ad ogni circostanza e che continuerà a svolgere un ruolo di riferimento all’interno della scuderia di Brackley.

“È un pilota estremamente professionale, lavora molto duramente – ha dichiarato Shovlin in una recente chiacchierata con la stampa – Ed è uno di quelli che può vincere un campionato ad un certo punto, a condizione che possiamo dargli una macchina adatta a quel lavoro”.

Shovlin ha poi aggiunto: “Ovviamente stiamo lavorando molto duramente per raggiungere questo obiettivo. È molto tecnico. Si adatta bene a diverse condizioni. Tutti i buoni piloti migliorano nel tempo, sono concentrati sulla ricerca di ogni opportunità per migliorare”.