F1 | Racing Bulls, Tsunoda è in Q3: “Avrei potuto fare meglio”

Miami – La performance di Yuki Tsunoda nella Sprint è rimasta un po’ nell’ombra del successo del compagno di squadra, ma il giapponese non si è risparmiato nella mini gara. In un trenino formato dalle due Haas, Lewis Hamilton e la Racing Bulls, Tsunoda ha provato a prendersi la posizione sul sette volte campione del mondo, riuscendo – grazie anche ad una penalità per il pilota Mercedes – ad assicurarsi l’ottava posizione ed un punto. Le cose cambiano in qualifica: mentre Ricciardo viene escluso in Q1, Yuki avanza fino al Q3, e riuscirà a scattare dalla decima casella in griglia.

“Prima di tutto, sono felice per il team e mi congratulo con loro e con Daniel per la gara Sprint di oggi! Io provo sentimenti contrastanti: alla fine ho perso la battaglia contro Lewis. Se non avesse avuto una penalità nella Sprint, sarei stato nono; e anche se il risultato finale è stato P8, ha fatto un ottimo lavoro per superarmi. Se mi fossi difeso meglio, credo che avrei potuto arrivare davanti a lui alla bandiera a scacchi – ha spiegato Yuki – è frustrante per un pilota perdere una battaglia, ma mi sono divertito e posso imparare da questo. Come pilota, non sono pienamente soddisfatto, ma sono contento di aver ripagato la squadra e di aver segnato un punto, soprattutto dopo che ieri non sono riuscito a mettere insieme tutti i pezzi per sfruttare le prestazioni della vettura.

Tsunoda: “Avrei potuto fare di meglio”

“Sono contento di poter iniziare la gara nella top 10, in una posizione migliore rispetto alla Sprint. Le qualifiche non sono state il massimo per me, ma siamo comunque riusciti ad arrivare in Q3. Non sono mai stato molto orgoglioso del mio giro, non ho commesso grossi errori ma avrei potuto fare meglio. È un’altra cosa da imparare per il futuro. Il team ha fatto un lavoro fantastico e mi sono sentito a mio agio e fiducioso sulla vettura fin dalle PL1.Ieri non sono stato in grado di tirare fuori le prestazioni, ma sono contento perché sento di aver sfruttato meglio le potenzialità della vettura oggi. Dopo la Sprint di oggi e le nostre prestazioni in gara, non vedo l’ora che arrivi domani!”.