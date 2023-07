Formula 1 | Disastro Alpine, Ocon e Gasly eliminati in Q2 nelle qualifiche dell’Hungaroring

Sabato amaro per l’Alpine. In Ungheria, sia Ocon che Gasly sono stati eliminati in Q2, faticando entrambi nella gestione delle gomme più dure, visto il format sperimentale di questo weekend e che ha costretto di fatto l’utilizzo di tutte le mescole nel corso delle qualifiche, con la hard in Q1, media in Q2 e soft in Q3. Dodicesima e quindicesima posizione, rispettivamente, per i due piloti francesi, i quali sperano nella strategia per rimontare in gara e cercare di conquistare la zona punti.

“E’ molto deludente non raggiungere la Q3 – ha dichiarato Ocon. Tutti i team si aspettavano delle sfide inedite con hard e medie in Q1 e Q2, ed effettivamente è andata proprio così. Siamo andati bene con le soft in questo weekend, quindi è un peccato non averla potuta utilizzare oggi così da vedere dove saremmo finiti. Ci sono tante cose da rivedere, ma adesso ci concentreremo sulla gara di domani cercando di andare in zona punti. Avremo bisogno di una buona partenza, così come la strategia e sono fiducioso di poter arrivare tra i primi dieci”.

“Giornata frustrante per tutta la squadra – ha ammesso Gasly. E’ sempre una brutta sensazione non essere in Q3: il format è uguale per tutti, ma abbiamo fatto fatica con le gomme più dure, specialmente nel giro di lancio, non era facile metterla nella giusta finestra. In poche parole non siamo stati abbastanza veloci oggi, ora dobbiamo tenere la testa bassa e lavorare duro per far sì che la nostra macchina sia più veloce. Il weekend non è ancora finito, lo sarà solo dopo la bandiera a scacchi di domani pomeriggio, quindi vediamo cosa fare con la strategia per recuperare alcune posizioni, io darò il massimo in pista”.