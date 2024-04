F1 | Red Bull, Sergio Perez: “Ci siamo giocati con la prima fila”

Shangai – Opportunità persa per Sergio Perez che dovrà scattare dalla sesta posizione nella prima Sprint Race stagionale. Il messicano è riuscito a segnare il miglior tempo nel Q1, così come all’inizio del Q3. La pioggia, però, ha reso la pista più scivolosa del previsto, portando ad una serie di giri cancellati – Max Verstappen compreso. Perez riesce a tenere la vettura entro i track limits, e sembra gestire la vettura meglio del compagno di squadra, ma il suo giro viene compromesso dal traffico e dalle molte vetture intente a rientrare ai box. Perez non riesce quindi a concludere le ultime curve prima del traguardo: è solo sesto.

Perez: “Ho dovuto rinunciare nelle ultime curve”

“Inizialmente le cose sembravano davvero promettenti, poi all’ultimo tentativo il giro sembrava buono, ma c’era troppo traffico e troppe vetture che rientravano e non sono riuscito a fare l’ultima curva, era davvero complicato passare li. Ci siamo giocati la prima fila per la Sprint, ma siamo comunque in buone condizioni per questo weekend. Mi sono sentito subito a mio agio con la vettura, ero fiducioso, quindi credo che potremo essere competitivi con qualsiasi condizione, e questo è promettente”.