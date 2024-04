Formula 1 | Sainz vs Leclerc, le traiettorie a confronto nel primo settore [VIDEO]

Formula 1 GP Cina – Durante la diretta della Sprint Shoot-Out valida per il Gran Premio di Cina, quinto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Matteo Bobbi ha analizzato le traiettorie di Carlos Sainz e Charles Leclerc in curva 1, 2 e 3, precisando come i due piloti della Rossa seguano delle linee abbastanza diverse.

Due scelte differenti che, cronometro alla mano, offrono dei riscontri cronometrici non simili. Sainz, ricordiamo, ha chiuso la Shoot Out in quinta posizione, mentre il monegasco si è dovuto accontentare del settimo riscontro cronometrico. Appuntamento alle 5.00 di domani mattina per la gara da 100 km sul circuito di Shanghai.

Dopo la Sprint, ricordiamo, squadre e piloti avranno la possibilità di intervenire sul bilanciamento e sul set-up in vista della qualifica che si terrà domani pomeriggio.