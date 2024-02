F1 | Red Bull RB20, Perez esalta il coraggio della squadra

La Red Bull non si è limitata al “compitino”, evolvendo di per sé una monoposto già molto competitiva come la RB19. Ancora una volta Adrian Newey e il gruppo tecnico della squadra anglo-austriaca hanno osato, puntando su importanti novità per quel che riguarda l’ultima nata a Milton Keynes. Discutendo sulla RB20 Sergio Perez ha sottolineato il coraggio da parte del team nell’andare in una nuova direzione puntando su elementi differenti rispetto al passato.

L’ultima è stata una stagione altalenante per Perez che ha dovuto fare i conti con una mancanza di continuità che lo ha allontanato gara dopo gara dalle prestazioni del compagno di squadra Max Verstappen. Dopo una buon inizio di Mondiale, dove Checo aveva ottenuto due vittorie, ha perso gradualmente terreno dall’olandese rendendosi anche protagonista di diversi errori. Nonostante le difficoltà riscontrate è riuscito a conservare il secondo posto nel Mondiale, permettendo così alla Red Bull di ottenere la prima doppietta iridata piloti della propria storia.

Nel 2024 Perez sarà chiamato al riscatto, anche perché in gioco c’è un eventuale rinnovo. Ricordiamo che l’attuale contratto che lega il messicano e la Red Bull scade al termine di questo campionato.

“Penso che dimostri semplicemente la fame di questa squadra, l’anno scorso avevamo una macchina dominante sulla quale nessuno avrebbe immaginato che avremmo cambiato in modo così importante il concetto – ha dichiarato Perez durante la presentazione della nuova RB20 – La Red Bull ha avuto coraggio”.

Il messicano, continuando il proprio discorso ha detto: “Dimostra quanto questa squadra sia pronta ad andare avanti, spingendosi oltre i limiti, ed è bello da guardare. Penso che abbiamo fatto dei buoni passi avanti e sarà interessante vedere cosa saremo in grado di fare nelle prossime settimane. Penso che sia davvero importante avere una buona base e poterla sviluppare durante tutta la stagione insieme alla squadra”.