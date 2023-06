F1 | Sainz sulle difficoltà Ferrari: “Siamo frustrati, ma motivati nel migliorare”

Il 2023 avrebbe dovuto rappresentare un anno di continuità per la Ferrari, mentre l’attuale stagione sta regalando pochissime gioie alla squadra del Cavallino che si ritrova a dover fare i conti con una monoposto molto enigmatica. Discutendo sull’attuale situazione in cui versa Maranello, Carlos Sainz ha riferito che lo scorso anno la F1-75 riusciva almeno a lottare per la pole position salvo pagare dazio (soprattutto nella seconda parte del campionato) nei confronti della Red Bull.

Al contrario di questo Mondiale dove, eccezion fatta per qualche lampo di Charles Leclerc, come ad esempio è avvenuto nell’appuntamento di Baku, la Ferrari è mancata anche sul giro secco.

“Siamo tutti frustrati e motivati ​​a cambiare, ma è qualcosa che abbiamo iniziato a vedere verso la fine dello scorso anno – ha dichiarato Sainz, citato da RacingNews365 – Ad Austin stavamo ottenendo la pole position, siamo stati ad un passo dalla pole in molti circuiti, anche ad Abu Dhabi alla fine dell’anno, ma poi in gara eravamo chiaramente dietro la red Bull. Lo scorso anno potevamo ottenere la pole position ed essere dietro di un paio di decimi, ma quest’anno siamo molto staccati”.