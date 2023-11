F1 | Red Bull, Verstappen: “Non volevo davvero spingere Charles fuori”

Max Verstappen conquista la cinquantatreesima vittoria in carriera, eguagliando un altro pilota importantissimo per la storia della Red Bull: Sebastian Vettel. Nella tanto criticata Las Vegas Verstappen trionfa – con una tuta speciale dedicata ad Elvis – ma non mancano le polemiche: partito secondo grazie alla penalità di Carlos Sainz, Verstappen va lungo in frenata in curva uno, costringendo Leclerc ad andare fuori pista per evitare il contatto. L’olandese non cede la posizione in griglia. Dopo qualche tornata il muretto comincia a Max la penalità di 5s: lui ringrazia, e continua a martellare. Non ha rivali nemmeno a Las Vegas, Verstappen, che è anche protagonista di un contratto co Russell, uscendone con l’ala anteriore danneggiata; alla fine tenta anche di aiutare il compagno di squadra con la scia, ma senza riuscirci. E’ ancora dominio Red Bull.

“Viva Las Vegas! La gara è stata eccitante, divertente e pazzesca. Abbiamo dovuto lavorare veramente sodo oggi, ci sono stati un sacco di sorpassi, è stato davvero divertente. La partenza con le medie non è stata facile, ma poi con le hard la situazione è migliorata. La penalità di cinque secondi al via è stata una sfortuna, non volevo davvero spingere Charles fuori, ma abbiamo entrambi frenato tardi in curva uno e non c’era aderenza – ha spiegato Max – dopo il pit stop eravamo molto più veloci. Inoltre ho danneggiato l’ala anteriore e ho perso un po’ di downforce, ma la vettura era ancora guidabile e abbiamo deciso di continuare. Abbiamo spinto al massimo fino all’ultimo giro, ho cercato di aiutare Checo dandogli un po’ di scia, è un peccato non aver portato a casa una doppietta, ma comunque ce la siamo assicurati in campionato. Ora pensiamo all’ultima gara dell’anno ad Abu Dhabi“.