F1 | Red Bull, pace fatta tra Perez e Marko

Non ci saranno ripercussioni nel rapporto personale tra Sergio Perez e Helmut Marko. L’austriaco, storico consulente della Red Bull, negli scorsi giorni aveva avuto un’uscita infelice nei confronti di Checo che ha scatenato un’importante sollevazione da parte degli organizzatori del Gran Premio del Messico: questi, tramite un comunicato stampa, hanno preso le difese del proprio pilota.

Il messicano però ha gettato acqua sul fuoco, chiudendo la questione e ammettendo che Marko si è scusato personalmente con lui per le dichiarazioni pronunciate dopo il Gran Premio d’Italia.

“Ho parlato privatamente con lui, si è scusato e questa per me è stata la cosa più importante – ha riferito Perez, citato da RacingNews365, chiacchierando con i media presenti a Singapore – Andiamo avanti, ho un rapporto personale con Marko. Conoscere la persona, in questi casi, aiuta. Ho accettato le sue scuse perché conosco Helmut e so che non intendeva fare riferimento a quella cosa”.

Perez ha poi aggiunto: “Se dovessi fare riferimento alle parole sentirei del pregiudizio, ma conosco Helmut. Qualunque cosa io dica ai media o lui dica ai media è differente dalle conversazioni che abbiamo. Tutti commettiamo errori, la cosa più importante per me è stata accettare le sue scuse personali e ciò che accaduto successivamente non è sotto il mio controllo”.