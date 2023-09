F1 | Ferrari, Leclerc: l’obiettivo principale è migliorare la monoposto

Charles Leclerc ha in mente solamente un fine: quello di riportare la Ferrari ad essere competitiva. Il monegasco parlando in tutta onestà non ha omesso risposta sull’argomento riguardante la rivalità interna con il compagno di squadra Carlos Sainz, tra i protagonisti dell’ultimo appuntamento corso a Monza, con lo spagnolo davanti al monegasco di sei punti nel Mondiale piloti, ma al tempo stesso ritiene più giusto focalizzarsi sulle prestazione della monoposto.

“Sarebbe una bugia dire che la classifica non ci interessa, è importante – ha dichiarato Leclerc ai microfoni di Sky Sport F1 – Però la priorità quest’anno è provare a migliorare la monoposto. Voglio lottare per vincere gare, non per arrivare quarto, quinto o sesto. Sicuramente Carlos ha fatto un grandissimo lavoro a Monza, è in formissima e si trova a proprio agio con la vettura. Ed è un bene per il team, perché questo ci permette di spingerci in ogni weekend e questo è un aspetto positivo”.

Leclerc poi, discutendo della pista di Marina Bay, dove la Formula 1 è di scena in questo weekend per il Gran Premio di Singapore, ha detto: “Spero che in un cittadino, in una pista dove ci sono tante curve, una delle mie piste preferite, si possa fare la differenza. La qualifica sarà prioritaria rispetto alla gara, perché su una pista così la corsa è importante ma è difficile superare”.