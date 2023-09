Formula 1 | Hamilton a gamba tesa sui commenti razzisti di Marko

Formula 1 Hamilton Marko Perez – Entrata a gamba tesa di Lewis Hamilton su Helmut Marko, protagonista alcuni giorni fa di frasi poco “carine” nei confronti di Sergio Perez (qui le parole finite nell’occhio del ciclone).

Intervistato dalla stampa nel giovedì di Marina Bay, teatro del prossimo GP di Singapore, l’inglese non ha usato mezze misure per esprimere il proprio pensiero sull’accaduto, precisando come questa mentalità retrograda, proveniente soprattutto da un leader di una squadra importante come la Red Bull, non faccia altro che rallentare il processo di crescita che la Formula 1 – da anni – sta provando a portare avanti contro le minoranze etniche e il razzismo. Un passaggio a vuoto clamoroso e ingiustificabile che secondo il britannico conferma quanto lavoro ci sia ancora da fare all’interno del paddock sotto questo aspetto.

“Le parole di Marko onestamente non mi sorprendono”, ha affermato il sette volte iridato. “Le sue dichiarazioni su Checo sono qualcosa di inaccettabile. Da un lato diciamo che non c’è spazio per la discriminazione in questo sport, dall’altro sentiamo dei leader affermare certe cose. Non è positivo per noi, non è positivo per questo sport. Tutto ciò mette in evidenza quanto lavoro vada ancora fatto sotto questo frangente. Molte persone, anche all’interno del paddock, cercano di combattere questo tipo di cose, ma si tratta di una missione difficile, soprattutto quando al vertice dei team ci sono personaggi con questa mentalità. Tutto ciò impedisce alla Formula 1 di progredire ed è un peccato”.

