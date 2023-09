F1 | Red Bull, Marko racconta un retroscena su Lando Norris

Lando Norris continua a rimanere nel mirino della Red Bull. L’inglese infatti è un nome sempre appetibile dalla scuderia di Milton Keynes, soprattutto per quel che riguarda la persona di Helmut Marko. Lo storico consulente della squadra anglo-austriaca ha rivelato un importante retroscena sull’attuale alfiere della McLaren che avrebbe potuto percorrere la propria carriera all’interno dell’universo Red Bull. Una situazione che però non si è sviluppata, ma potrebbe – chissà – avvenire in futuro soprattutto se la Red Bull dovesse chiudere il rapporto con Sergio Perez alla fine del 2024.

“Perez non è costante. Non è sempre concentrato – ha dichiarato Marko, intervistato da Servus TV – Ma ha un contratto fino al 2024 e Lando Norris ha un contratto fino al 2025. Peccato che sia per lungo nel tempo. Avevamo già raggiunto un accordo con Norris per la Toro Rosso in passato, finché il suo manager non si rese conto che c’era un’opzione nel contratto con la McLaren. Ma in termini di gioventù e velocità, sarebbe stato molto adatto. Sergio ha superato i 30 anni e sta per avere il suo quarto figlio. Ha già altri interessi, quindi dovremo capire cosa succederà dopo”.

Marko ha poi aggiunto: “Il sedile della Red Bull è uno dei più ambiti. Ma d’altra parte hai anche Max Verstappen come avversario. Serve una personalità molto forte e anche una forza mentale incredibile per tutto questo. Perez è quello che se l’è cavata meglio di tutti i piloti negli ultimi anni, e ha anche ottenuto delle vittorie”.