F1 | Perez cercherà alternative se non dovesse rimanere in Red Bull nel 2024

Sergio Perez si metterà alla ricerca di eventuali alternative se la Red Bull dovesse metterlo alla porta al termine della stagione. Il messicano, intervistato da DAZN España, ha discusso del suo futuro finito al centro della ribalta mediatica negli ultimi mesi. A contribuire ai vari rumors di mercato sull’attuale alfiere della scuderia di Milton Keynes, compagno di squadra di Max Verstappen dal 2021, sono state le difficoltà patite dallo stesso Checo che lo hanno portato ad accumulare un importante svantaggio dall’olandese nel Mondiale piloti.

Al tempo stesso però Perez non vuole guardare troppo in là, sottolineando che il suo principale obiettivo è quello di rimanere in Red Bull per continuare ad incrementare la striscia di successi del team. Perez ricordiamo è legato alla Red Bull con un contratto che scade alla fine del 2024.

“Ogni anno impari cose ed è per questo che mi piace così tanto di questo sport – ha dichiarato Perez – Impari continuamente. Penso che la cosa più importante sia imparare dai propri errori. Con la stagione che abbiamo fatto, sento di poter far molto bene in questo ambiente nelle prossime gare. E se il mio posto non è qui nel 2024 dovremo cercare altre alternative”

Perez, completando la propria disamina, ha aggiunto: “Ma in questo momento, il mio obiettivo principale è essere qui, vincere più gare, continuare a vincere campionati con la Red Bull. Ho un contratto fino al prossimo anno e l’anno prossimo ci siederemo e parleremo”.