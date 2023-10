F1 | Mercedes, Wolff fiducioso in vista della prossima stagione

La Mercedes può sorridere dopo il podio ottenuto a Città del Messico da Lewis Hamilton. La scuderia della Stella, al netto della squalifica subita dal sette volte campione del mondo ad Austin, si è rivelata in pista la seconda miglior auto tra Texas e Messico alle spalle dell’irraggiungibile Max Verstappen. Una situazione di positività che permette al team tedesco di guardare con ottimismo al futuro, come sottolineato anche da Toto Wolff.

Il manager austriaco, commentando i risultati emersi al termine dell’appuntamento disputato all’Hermanos Rodriguez, ha ammesso come i miglioramenti della W14 possano rappresentare un passo in avanti anche in ottica 2024.

“Queste prestazioni danno fiducia per il prossimo anno – ha dichiarato Wolff in Messico – Questa è la direzione in cui stiamo andando, ora dobbiamo continuare ad migliorare le prestazioni per il prossimo anno”.

Wolff, continuando con il proprio pensiero, ha aggiunto: “Sono felice per molte ragioni. La guida di Lewis è stata incredibile. Non eravamo sicuri che la gomma potesse durare fino alla fine, ma nell’ultimo giro ha stampato quello più veloce della corsa”.

Il team principal della Mercedes ha poi concluso: “La macchina si è comportata bene. Se riusciamo a fare meglio in qualifica, forse potremo essere di nuovo davanti”.