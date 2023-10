Formula 1 | Vasseur valuta gli aspetti positivi del weekend Ferrari in Messico

Ha cercato di limitare i danni la Ferrari, che in Messico ha chiuso in terza e quarta posizione con Leclerc e Sainz. Il monegasco è salito sul podio per la ventottesima volta in carriera, il quarto della sua stagione, non accadeva addirittura dal weekend del Belgio dello scorso luglio. I due in rosso, pur partendo dalla prima fila, non hanno gestito bene il via e si sono fatti infilare da un grandissimo Verstappen, e stava per succedere la stessa cosa anche con Perez, il quale si è scontrato con Charles ponendo subito fine alla sua gara. Frederic Vasseur, team principal della Ferrari si è presentato ai microfoni di Sky subito dopo la bandiera a scacchi.

“Non siamo partiti bene – ha esordito Vasseur. Il lancio non è stato buono e abbiamo concesso la scia a tutti perdendo totalmente il controllo della situazione. Se parti male, perdi terreno e poi dai la scia, mettendo Charles e Carlos tra Max e Perez avendo anche quel contatto, e questo ci è costato l’ala anteriore. La partenza in sé non va bene, perché Max era già davanti a Carlos dopo pochi metri: non è stata buona per via della posizione dei piloti, perché se scatti male dai la scia a quelli dietro e non puoi fare più nulla. Non sappiamo perché siamo partiti così male, dovrò parlarne coi ragazzi”.

“Non è un buon risultato guardando la griglia, ma il weekend non è negativo nel complesso, anche il ritmo nel primo stint non era male, nonostante il danno all’ala siamo riusciti a non essere troppo lontani da Max. Poi abbiamo faticato molto di più con le hard, perché la ripartenza ci ha rovinato la gara molto più che ad altri. Nella prima parte di gara siamo andati meglio per via delle gomme: il bilanciamento non era ideale con il danno, ma le medie si sposavano di più con la nostra vettura e il distacco da Max è relativo al problema all’alettone. E’ stato più difficile partire con le hard, lì abbiamo perso il passo ma siamo stati prudenti perché dovevamo fare tanti giri. E’ stato sorprendente vedere Hamilton fare così tanta strada con le gomme medie. Usare la media nel finale? Non ne avevamo una nuova, eravamo al limite”.